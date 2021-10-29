Не хотел платить за проезд: в Киеве 18-летний парень устроил драку в такси и угрожал водителю пистолетом

Не хотел платить за проезд: в Киеве 18-летний парень устроил драку в такси и угрожал водителю пистолетом

Во время поверхностной проверки копы обнаружили у парня пистолет, похожий на огнестрельное оружие.

В Киеве 18-летний парень устроил драку в такси и угрожал водителю пистолетом.

Молодой человек не хотел оплачивать проезд.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

"Ночью патрульные получили вызов о драке на проспекте Отрадном. Прибыв по указанному адресу, инспекторы увидели двух мужчин. Заявитель сообщил, что работает водителем в службе такси и подвозил неизвестного. По его словам, пассажир вел себя неадекватно и всячески избегал оплаты за полученные услуги. После чего ударил по автомобилю и угрожал вождю пистолетом", — говорится в сообщении полиции.

Полицейские задержали молодого человека.

Facebook / Патрульна поліція Києва

Во время поверхностной проверки копы обнаружили у него пистолет, похожий на огнестрельное оружие.

18-летнего парня патрульные передали следственно-оперативной группе. Обнаруженное изъяли для проведения экспертизы.

Напомним, в больнице под Киевом мужчина достал пистолет и угрожал медикам расправой.

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