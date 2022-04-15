Не дожидаясь острой боли: где в Киеве можно полечить зубы

В Киеве возобновляется предоставление плановой стоматологической помощи

Об этом сообщает городской совет Киева. Подразделения КНП «Киевская стоматология» начали работать как на Правом, так и на Левом берегу города. Теперь не нужно ждать острой боли, полечить или протезировать зубы можно заранее, позвонив по телефонам центров. Все подразделения работают с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.

Полечить зубы на Правом берегу в Киеве можно по следующим адресам:

ул. Пимоненко, 10а. Оказывают неотложную стоматологическую помощь. Работают хирург, терапевт, врач-стоматолог, ортопед, рентген-диагностика. Запись по тел.: 066-230-87-96; 066-740-30-77; 066-154-66-80;

ул. Маршала Малиновского, 9. Неотложная стоматологическая помощь, платные стоматологические услуги и услуги по городским целевым программам. В отделении работают врачи-стоматологи: хирурги, ортопеды, терапевты, детские стоматологи. Запись по тел.: 044-419-20-70;

просп. Победы, 76. Неотложная стоматологическая помощь. В отделении работают врачи-стоматологи: хирург, терапевт, детский стоматолог, ортодонт. Запись по тел.: 097-284-47-99; 067-174-88-74;

ул. Кирилловская, 119/1. Здесь оказывают неотложную стоматологическую помощь. В отделении работают хирург, терапевт, ортопед. Запись по тел.: 093-579-11-93; 098-897-77-72;

ул. Львовская, 1/9. Неотложная стоматологическая помощь. Принимают хирург, терапевт, ортопед. Запись по тел: 044-452-34-23; 067-766-98-53;

ул. Гетьмана, 26/28. Платные стоматологические услуги и услуги городских целевых программ. В отделении работают врачи-стоматологи: хирург, терапевт, ортопед. Запись по тел.: 044-453-05-98

Где можно полечить зубы на Левом берегу Киева: