Не дошел до школы: на Киевщине искали 10-летнего мальчика (фото и приметы)

Не дошел до школы: на Киевщине искали 10-летнего мальчика (фото и приметы)

У мальчика с собой был рюкзак под камуфляж.

В Киевской области в городе Белая Церковь искали 10-летнего Тимура Блозова, который утром пошел в школу, но так и не появился там.

По состоянию на 16:00 мальчика нашли в городе Узин. Жертвой преступлений он не стал.

Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Приметы: рост 147-150 см, среднего телосложения, волосы темного цвета, стрижка короткая, глаза голубого цвета.

Был одет в синюю камуфлированную длинную зимнюю куртку, серую шапку, темно-синие джинсы и черные кроссовки. При себе имеет рюкзак под камуфляж.

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении мальчика звоните по номеру спецлинии полиции "102".

Национальная полиция Украины

Напомним, что в Днепропетровской области в реке Солона нашли тело 6-летнего мальчика. Утром ребенок пошел в школу, но домой так и не вернулся.

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