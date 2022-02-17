Не дошел до школы: на Киевщине искали 10-летнего мальчика (фото и приметы)

У мальчика с собой был рюкзак под камуфляж.
В Киевской области в городе Белая Церковь искали 10-летнего Тимура Блозова, который утром пошел в школу, но так и не появился там.
По состоянию на 16:00 мальчика нашли в городе Узин. Жертвой преступлений он не стал.
Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Приметы: рост 147-150 см, среднего телосложения, волосы темного цвета, стрижка короткая, глаза голубого цвета.
Был одет в синюю камуфлированную длинную зимнюю куртку, серую шапку, темно-синие джинсы и черные кроссовки. При себе имеет рюкзак под камуфляж.
При получении какой-либо информации о возможном местонахождении мальчика звоните по номеру спецлинии полиции "102".
Напомним, что в Днепропетровской области в реке Солона нашли тело 6-летнего мальчика. Утром ребенок пошел в школу, но домой так и не вернулся.
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