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Не доплатил налогов на 9 млн: в Киевской области сообщили о подозрении директору компании по добыче песка

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Не доплатил налогов на 9 млн: в Киевской области сообщили о подозрении директору компании по добыче песка

Добыча песка в Киевской области / Фото: Бюро экономической безопасности Украины

Руководитель компании умышленно отражал в отчетностях продажу песка по заниженным ценам, в то время как подчиненные ему предприятия продавали его по рыночной цене.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору предприятия по фактам уклонения от уплаты налогов и служебного подлога (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 УК Украины). За четыре года он не доплатил в бюджет почти 9 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

По данным следствия, общество, имея специальное разрешение на пользование недрами, занималось добычей песка из реки Десна на территории Киевской области.

С января 2018 по март 2022 года руководитель компании умышленно отражал в налоговой и бухгалтерской отчетностях продажу добытых полезных ископаемых по заниженным ценам. В то время как подчиненные ему предприятия продавали песок по рыночной цене.

Фактическим владельцем всех упомянутых компаний является гражданин Украины, к которому указом президента применены санкции.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса генерального прокурора.

Напомним, Рада приняла налоговый законопроект: отменяют единый налог 2% и возвращают проверки.

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Дата публикации
Просмотры
93
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