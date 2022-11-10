"Не дадим России украсть Рождество": в Киеве зарегистрировали альтернативную петицию о новогодней елке

Мнения киевлян разделились по поводу новогодней елки: одни считают, что это не ко времени и опасно, другие — что сейчас как никогда нужны положительные эмоции.

На сайте Киевского городского совета появилась еще одна петиция о городской елке. Ее автор предлагает, чтобы в этом году к новогодним праздникам в Киеве все же установили главную зеленую елку. Однако не за бюджетные средства, а за деньги меценатов.

Петиция об установке в Киеве главной елки Украины была зарегистрирована на сайте Киевского горсовета 9 ноября.

По мнению автора, Инны Боднар, Рождество и Новый год в условиях войны — это не прихоть, а вызов для страны-агрессора украсть нашу идентичность и праздники.

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"Сегодня не отмечать Рождество и Новый год — это сделать подарок террористам. Мы не боимся, мы верим в нашу страну, наши Вооруженные силы, нашу Победу! Более того, нам, киевлянам, украинцам, нужны положительные эмоции. Эмоции праздника даже в условиях постоянных обстрелов и отключений. Эмоции праздника для детей, для взрослых. Эмоции чудеса, в которое мы так хотим верить", — говорится в петиции.

На вечер 10 ноября петицию подписали более 700 человек, но в запасе еще 58 дней.

Для рассмотрения предложения депутатами Киевсовета нужно, чтобы 6 тысяч горожан проголосовали за нее.

Между тем петиция против установки елки меньше чем за сутки набрала нужные для рассмотрения 6 тысяч голосов. По словам автора петиции, киевлянки Наталии Попович, выделенные на елку средства будет уместнее потратить на помощь Вооруженным силам Украины или внутренним переселенцам.

Кроме того, некоторые горожане считают, что большое скопление людей в центре города может стать мишенью для врага.

Напомним, 8 ноября стало известно, что в Киеве собираются установить новогоднюю елку. Уже разработано несколько эскизов. Один из них был обнародован в Сети. На фото видно, что елка украшена в цвета национального флага. На дереве и вокруг него изображены тысячи огоньков. А на верхушке вместо звезды планируется установить золотой трезубец.

Однако накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вопрос об установлении новогодней елки в этом году еще не решен. Он рассказал, что в городе должно быть новогоднее настроение, однако массовых празднований точно не будет.

Быть или не быть: будут ли устанавливать в Киеве главную елку Украины

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