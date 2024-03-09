Не берите в руки, когда найдете: в пригороде Киева начали находить "взрывные" фонарики

Такие фонарики смертельно опасны и к ним нельзя подходить.

В пригороде Киева начали находить фонарики со взрывчаткой. Такие фонарики смертельно опасны.

Об этом сообщает Чабановский поселковый совет.

"В некоторых населенных пунктах обнаружены опасные фонарики. Вместо батареек внутри находится взрывное устройство! При включении фонарика происходит взрыв, который может привести к серьезным травмам или даже гибели", – говорится в сообщении.

В Чабановском поселковом совете дали следующие советы:

В любом случае не поднимайте и не трогайте подозрительные фонарики, которые вы нашли на улице.

Объясните детям, что такие фонарики очень опасны и к ним нельзя подходить.

Напомним, с наступлением весны в Киевской области из-под земли полезли снаряды и мины.

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