"Не 20 гривен, но будем искать компромиссы": в КГГА рассказали о повышении цен на проезд

"Не 20 гривен, но будем искать компромиссы": в КГГА рассказали о повышении цен на проезд

Последнее повышение стоимости проезда в Киеве было в июле 2018 года.

В начале 2022 года в Киеве планируют повысить стоимость проезда в общественном коммунальном транспорте для его стабильной работы. Стоимость билета составит от 8 до 20 гривен. Сейчас точную цену проезда высчитывают.

Об этом первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал Громадському радіо.

"Сейчас мы получили документы от перевозчиков, ими должен заняться экономисты, чтобы понять, насколько и когда повышать тарифы на перевозку в общественном транспорте. Я не избегаю сумм, но они должны быть высчитаны", — отметил он.

Так, по словам Поворозника, себестоимость проезда пассажира в метро, электрическом и автомобильном транспорте сейчас составляет более 20 гривен, в городской электричке — более 71 гривны.

"Сейчас должны сложить все вместе: и возможности бюджета, и возможности горожан платить за проезд, а после общественного обсуждения должны перейти к определению тарифа", — сказал он.

Он добавил, что электроэнергия, которую учитывают при расчете стоимости проезда для метро, в начале года стоила 1,9 гривны, а сейчас — 3 гривны 60 копеек.

"Поэтому надо все эти составляющие учесть и выйти с предложением по повышению цен. Однозначно, это не будет 20 гривен, но будеи искать компромиссы — между возможностью компенсировать эту разницу из бюджета и способностью пассажиров платить, чтобы предприятия вывести из кризиса", — резюмировал первый заместитель главы КГГА.

Напомним:

Накануне стало известно, что в Киеве будет повышена стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте ради его стабильной работы. В КГГА обещают, что сохранят все имеющиеся льготы на проезд для киевлян.

Также в Киеве предупредили о введении "красной" зоны карантина. Киевский метрополитен продолжит работу в обычном режиме. Спецпропуска для проезда в метро пока выдавать не планируют.

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