Назначал встречи в квартире: в Киеве мужчина развращал двух 15-летних парней

Злоумышленник уже задержан, ему светит срок.
В Киеве задержан 39-летний мужчина, который развращал двух 15-летних парней. Кроме того, полицейские изъяли у злоумышленника детскую порнографию.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции столицы.
"В ходе проведения следственных действий полицейские установили, что мужчина неоднократно связывался с парнями по телефону и назначал встречи в собственной квартире, после чего совершал в отношении детей развратные действия и оказывал за это денежное вознаграждение. На флэш-накопителе фигурант хранил фото- и видеоматериалы с детской порнографией, которую загружал из Сети", — уточнили в ведомстве.
Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. За совершенное восемь лет фигурант может провести в тюрьме.
Напомним, жителя Тернопольщины приговорили к шести годам лишения свободы за развращение мальчиков на спортплощадке. Инцидент произошел около одной из школ, когда двое школьников играли в теннис.
Читайте также:
- В Сумах мужчина 9 лет насиловал ребенка, а затем начал шантажировать
- Систематически насиловал троих детей: в Днепропетровской области домашнего тирана отправили под стражу
- Схватил за шею и потащил к лесополосе: в Днепре мужчина изнасиловал девочку
- В Черкасской области мужчина насиловал дочерей своей сожительницы: самой младшей всего 6 лет