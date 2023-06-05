Назначал встречи в квартире: в Киеве мужчина развращал двух 15-летних парней

В Киеве задержан 39-летний мужчина, который развращал двух 15-летних парней. Кроме того, полицейские изъяли у злоумышленника детскую порнографию.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции столицы.

"В ходе проведения следственных действий полицейские установили, что мужчина неоднократно связывался с парнями по телефону и назначал встречи в собственной квартире, после чего совершал в отношении детей развратные действия и оказывал за это денежное вознаграждение. На флэш-накопителе фигурант хранил фото- и видеоматериалы с детской порнографией, которую загружал из Сети", — уточнили в ведомстве.

Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. За совершенное восемь лет фигурант может провести в тюрьме.

Напомним, жителя Тернопольщины приговорили к шести годам лишения свободы за развращение мальчиков на спортплощадке. Инцидент произошел около одной из школ, когда двое школьников играли в теннис.

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