Навел ракетный удар по университету Шевченко в Киеве: СБУ задержала предателя – фото

Правоохранители задержали в Киеве еще одного предателя.

СБУ задержала агента ФСБ, скорректировавшего ракетные удары по Киеву накануне 2023 года. Именно по его координатам 31 декабря 2022 года агрессор нанес ракетный удар по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщили СБУ и Офис генпрокурора.

Также агент РФ разведывал локации штабов и места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на территории Киева и Житомирской области.

Для получения развединформации на Житомирщине злоумышленник "втемную" использовал своих родственников, которые там проживали. А в Киеве – самостоятельно проводил визуальное наблюдение и фотофиксацию украинских объектов во время прогулок по городу.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался 40-летний житель столицы, исповедовавший прокремлевские взгляды. Чтобы содействовать агрессору в войне против Украины, в конце прошлого года он оформил статус "волонтёра" и уехал в Россию через третьи страны.

По данным следствия, подозреваемый в конце декабря 2022 года во время пересечения белорусско-российской границы на фильтрационном посту согласился сотрудничать с ФСБ.

Задержание и обыски у агента РФ, наведшего ракетный удар по Киеву

Задержание и обыски у агента РФ, наведшего ракетный удар по Киеву

Задержание и обыски у агента РФ, наведшего ракетный удар по Киеву

Через несколько дней Киев подвергся массированной ракетной атаке. Под обстрелы попали два района, в том числе враг пытался ударить по зданию с украинскими военнослужащими. Именно ее местонахождение передал подозреваемый.

"После этого представители ФСБ доставили своего агента в Москву, где его детально проинструктировали относительно методов работы, конспирации и приоритетных задач. Затем предателя отправили в Украину для сбора разведданных. Взамен ему пообещали помощь в получении российского гражданства и своевременную "эвакуацию" в страну-агрессор", – рассказали в СБУ.

Через некоторое время мужчина вернулся в Украину. Он вместе со своей женой побывал на месте прилета и сказал ей, что причастен к ракетной атаке.

Во время обыска по месту жительства изъяты флаг страны-агрессора, документы на получение российского гражданства, компьютерную технику и мобильные телефоны.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, во Львовской области разоблачили сотрудника таможни, продававшего так называемую "гуманитарку" (фото).

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