Наступление на Киев, Сумы, Чернигов и Харьков: Жданов прокомментировал возможность повторного нападения

Военный эксперт также рассказал, что необходимо сделать на линии государственной границы, чтобы предотвратить такую возможность.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия не осуществит повторное наступление на Киев и северные области, в частности, Сумы, Чернигов и Харьков, поскольку не имеет достаточно живой силы для такого замысла.

Об этом он рассказал 30 мая в эфире Национального телемарафона.

"Во-первых, я спрошу у тех, кто говорит, что завтра будет наступление на Киев, или вторая волна, я спрошу – чем? Чем наступать? Где там еще одна группировка в 170-200 тысяч на границе, которая была бы способна осуществить наступательную операцию на такую глубину до Киева", — отметил эксперт.

Однако Жданов поддерживает идею о том, что нужно строить линии обороны инженерных ограждений и создавать минные поля вдоль границы, особенно с Российской Федерацией. Или вдоль границы на угрожающих направлениях, где вероятность продвижения противника высока на сегодняшний день.

Напомним, Жданов отметил, что когда в Украину поступит ленд-лиз, тогда это сразу будет ощутимо на линии боевых действий.

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