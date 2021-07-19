Настоящий водопад: в Киеве затопило станции метро "Берестейская" и "Академгородок"

По состоянию на 13:30 станция "Берестейская" до сих пор закрыта, а вот станция "Академгородок" возобновила свою работу.

В Киеве из-за мощного потопа станция метро "Берестейская" закрыта на вход и выход. Также затоплена станция метро "Академгородок": в переходе образовался настоящий водопад.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Станция метро "Берестейская" закрыта на вход и выход. Произошло попадание воды в кассовый зал станции. На месте работают специалисты. Об открытии станции будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

"Станция "Академгородок", Вестибюль №1 закрыт на вход и выход по техническим причинам. Попадание воды в кассовый зал станции. На месте работают специалисты. Об открытии станции будет сообщено дополнительно", — добавили впоследствии в пресс-службе.

Обновлено: по состоянию на 13:30 станция "Академгородок" возобновила свою работу в обычном режиме. В то же время станция "Берестейская" до сих пор закрыта.

Напомним, сегодня, 19 июля, Киев накрыла гроза — и город традиционно "поплыл". За 30 минут выпало 18 мм осадков, что составляет почти недельной нормы. Больше всего досталось правому берегу столицы. Плавают и машины, люди вынуждены передвигаться подтопленными улицам по колено в воде. Жители города рассказывают, что некоторые дома остались без света и Интернета.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку