Настоящая весна: в четверг, 10 февраля, в Киеве потеплеет

Настоящая весна: в четверг, 10 февраля, в Киеве потеплеет

В Киеве будет по-весеннему тепло.

В Киеве в четверг, 10 января, потеплеет. Температура воздуха +2 +6 градусов.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Облачная погода будет держаться в столице весь день. Ночью прошел мелкий дождь, но ближе к утру он закончился. Остальная часть дня пройдет без осадков. Ветер западного толка, 4 м/с.

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В Украине местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на западе и севере, а днем на востоке небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.

На остальной территории Украины будет без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

Напомним, что в Киеве на этой неделе ожидается значительное потепление, которое будет держаться минимум до 17 февраля. Воздух прогреется до +6 градусов.

На этой неделе ожидается теплая, но иногда ветреная погода | Погода в Украине

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