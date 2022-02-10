Настоящая весна: в четверг, 10 февраля, в Киеве потеплеет

В Киеве будет по-весеннему тепло.
В Киеве в четверг, 10 января, потеплеет. Температура воздуха +2 +6 градусов.
Об этом сообщает сайт Sinoptik.
Облачная погода будет держаться в столице весь день. Ночью прошел мелкий дождь, но ближе к утру он закончился. Остальная часть дня пройдет без осадков. Ветер западного толка, 4 м/с.
В Украине местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на западе и севере, а днем на востоке небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.
На остальной территории Украины будет без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.
Напомним, что в Киеве на этой неделе ожидается значительное потепление, которое будет держаться минимум до 17 февраля. Воздух прогреется до +6 градусов.
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