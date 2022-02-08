Настоящая весна: когда в Киев придет значительное потепление

Настоящая весна: когда в Киев придет значительное потепление

Почти весенняя погода будет держаться больше недели.

В Киеве на этой неделе ожидается значительное потепление, которое будет держаться минимум до 17 февраля. Воздух прогреется до +6 градусов.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Уже в среду, 9 февраля, днем прогнозируют +3 +4 градуса. В столице возможен мокрый снег.

На следующий день, 10 февраля, температура воздуха днем поднимется до +6 градусов и пойдет дождь. Такая же погода будет держаться в пятницу, 11 февраля.

На выходных, 12-13 февраля, ночью немного приморозит. Днем прогнозируют +1 +3 градуса. День будет ясным и солнечным.

Плюсовая температура будет держаться до четверга, 17 февраля. Температура воздуха +1 +6 градусов. Без осадков.

Напомним, что погода в Киеве во вторник, 8 февраля, будет пасмурной. Утром прогнозируется мелкий дождь. Днем пройдет без осадков. Температура воздуха +1- 2 градуса, вечером +1 0 градусов.

На этой неделе ожидается теплая, но иногда ветреная погода | Погода в Украине

Читайте также: