Настоящая сауна: в Киеве прорвало трубу возле железнодорожного вокзала (видео)

В Киеве прорвало трубу у железнодорожного вокзала. Это произошло на пересечении улиц Жилянской и Симона Петлюры.

По словам очевидцев, асфальт начал трещать, из-под земли вырвалась целая струя горячей воды.

Люди говорят, что едва успели отскочить и добавляют, что на участке прорыва образовалась настоящая сауна.

Настоящая сауна: в Киеве прорвало трубу возле железнодорожного вокзала

Напомним, 11 декабря, в Шевченковском районе Киева произошел прорыв водопроводной сети. Вода залила дороги, пришлось ограничивать движение.

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