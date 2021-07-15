Насмерть сбил женщину и врезался в заправку: в Киевской области водитель под наркотиками совершил масштабное ДТП (фото)

Насмерть сбил женщину и врезался в заправку: в Киевской области водитель под наркотиками совершил масштабное ДТП (фото)

Водителя задержали и поместили под стражу без права внесения залога.

В Яготин Киевской области 41-летний водитель Opel Ascona сбил 62-летнюю женщину и врезался в заправку. Потерпевшая от полученных травм скончалась в больнице.

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Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

По данным правоохранителей, 41-летний водитель автомобиля не справился с управлением. Он сбил 62-летнюю женщину и врезался в заправку. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

Водителя задержали и поместили под стражу без права внесения залога.

В полиции установили, что водитель в момент ДТП был под действием наркотиков. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицами, которые управляют т/с в состоянии опьянения) УК Украины. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, водитель, сбивший 32-летнюю киевлянку в Яремче, был пьян и под наркотиками.

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