"Наследие" УПЦ МП: в Лавре комиссия обнаружила потрет Николая II

Как оказалось, УПЦ МП также полностью проигнорировала санитарные и противопожарные нормы в зданиях Нижней Лавры.

Сегодня, 6 июля, в Киево-Печерской лавре комиссия Заповедника продолжила процесс опечатывания корпусов Нижней лавры.

Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

В одном из помещений обнаружили "интересные" находки – портреты российского императора Николая II и его супруги.

"Новые находки в Лавре. На этот раз – портреты российских императоров. Это "наследие", которое оставила за собой УПЦ МП и которое сегодня обнаружила Комиссия Заповедника при осмотре помещений", – говорится в сообщении Минкульта.

Комиссия Заповедника (Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра") сегодня зашла на территорию Нижней лавры, провела осмотр и опечатку 3-х корпусов: 70 (Резиденция митрополита Онуфрия), 69, 71.

Комиссия пожаловалась, что результаты осмотра неутешительны – представители УПЦ МП полностью проигнорировали санитарные и противопожарные нормы. Однако такая же ситуация была и во время других обзоров.

"Имперским нарративам и пропаганде – не место в украинской церкви", – подытожили в Минкульте.

Отметим, что портреты российского императора Николая II и его супруги Александры Федоровны не в первый раз обнаруживают в церквях УПЦ МП. В 2000 году Николая II и его семью, которые были убиты большевиками, канонизировалы как святых РПЦ. Это решение даже в самой России было воспринято неоднозначно и считалось политическим.

Николай II с семьей / Фото: ktv.odessa.ua

Напомним, что сегодня, 6 июля, в Киево-Печерской лавре снова произошли столкновения между верующими и правоохранителями. Верующие УПЦ МП мешали работе комиссии Заповедника и правоохранители.

Под Киево-Печерской Лаврой происходят столкновения

Несмотря на решение суда, УПЦ МП отказывается освобождать территорию Нижней лавры.

Так, 4 июля, в Киево-Печерскую лавру уже прибывала комиссия Минкульта. Однако монахи и верующие Московского патриархата традиционно не давали работникам комиссии доступ к помещениям.

Читайте также: