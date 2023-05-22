Насиловали и снимали на видео: подробности издевательства подростков и взрослого над 11-летней девочкой на Киевщине

Троих подозреваемых отправили в СИЗО, еще двоих – под круглосуточный домашний арест.

В Киевской области суд взял под стражу 16-летнего парня, 16-летнюю девушку и 22-летнего мужчину, которые жестоко изнасиловали 11-летнюю девочку и снимали все на камеру.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

По данным следствия, 16-летний парень изнасиловал 11-летнюю девочку, 16-летняя девушка держала ее за руки и ноги, а 22-летний мужчина все снимал на камеру. Их суд заключил под стражу и отправил в следственный изолятор.

Подозреваемых в сексуальном насилии отправили в СИЗО / Фото: Полиция Киевской области

Еще двум несовершеннолетним суд избрал санкцию в виде круглосуточного домашнего ареста.

В настоящее время продолжается следствие.

На Фастовщине подростки издевались над 11-летней девушкой. / Фото: Полиция Киевской области

Напомним, инцидент произошел в одном из сел Фастовского района Киевской области. Там подростки пригласили пострадавшую в гости, употребляли спиртное, а затем прибегли к насилию над ребенком. Трое девушек в возрасте от 14-17 лет унижали и избивали потерпевшую. Они же держали девочку, пока 16-летний подросток совершил насильственные действия. Издевательство снимал на мобильный 22-летний товарищ одной из злоумышленниц.

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