Насиловал и развращал несовершеннолетних: известного фотографа суд отправил за решетку почти на 13 лет

По данным следствия, фигурант не менее 8 лет совершал сексуальные преступления, жертвами которых были несовершеннолетние девочки.

Известный киевский фотохудожник проведет следующие 12 лет и 10 месяцев за решеткой после того, как суд признал его виновным в совершении многочисленных сексуальных преступлений в отношении малолетних и несовершеннолетних девочек.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Злоумышленник неоднократно насиловал малолетних и несовершеннолетних девочек, а также совершал в отношении них действия развратного характера. В настоящее время обвиняемый находится под стражей", – говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант не менее 8 лет – с 2011 до 2019 – совершал сексуальные преступления, жертвами которых были несовершеннолетние девочки.

"В 2018 году мужчина изготовил более 50 изображений порнографического характера с участием 15-летней жительницы Киевщины. В 2019 году фотограф совершил аналогичное преступление в отношении несовершеннолетней киевлянки. Злоумышленник принуждал подростков к участию в откровенных фотосессиях путем уговоров, а также оказывая психологическое давление", — рассказали подробности в полиции.

Злоумышленник не менее 8 лет насиловал и развращал несовершеннолетних девочек / Фото: Полиция Киевской области

Правоохранители также выяснили, что обвиняемый совершал сексуальные преступления непосредственно во время фотографирования девушек, а также в специально обустроенном автомобиле.

Оболонский районный суд Киева рассматривал дело с мая 2022 года и наконец признал фотографа виновным в совершении противоправных действий по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3, 4 ст. 152 (Изнасилование), ч. 1 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) и ч. 4, 5 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

По приговору суда фотограф был лишен свободы на срок 12 лет 10 месяцев. Кроме того, ему три года запрещено занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с работой с малолетними и несовершеннолетними детьми.

По информации "Украинской правды", в сообщении полиции говорится об известном киевском фотографе Александре Ктиторчуке.

Напомним, в Полтавской области 12-летний мальчик стал жертвой сексуального насилия на пляже. Среди подозреваемых в преступлении – 22-летний житель поселка, где произошел этот резонансный инцидент.

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