Насильник был инфицирован ВИЧ: в Киевской области мужчины ограбили и поиздевались над женщиной

Насильник был инфицирован ВИЧ: в Киевской области мужчины ограбили и поиздевались над женщиной

Потерпевшие мужчины должны оплатить 450 тыс. грн моральной компенсации.

В Киевской области к 7 и 9 годам лишения свободы приговорили двух мужчин, которые напали, изнасиловали и сексуально поиздевались над прохожей. Один из насильников был инфицирован ВИЧ-инфекцией и знал об этом.

Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области.

По данным следствия, в феврале 2020 года в городе Белая Церковь двое мужчин напали на прохожую. Они ограбили женщину и изнасиловали.

"Один из них подошел к женщине, схватил ее за шею, нанес три удара ножом в область туловища и потребовал отдать ему личные вещи. После этого нападавший повалил ее на землю, начал душить и достоверно зная о том, что он болен ВИЧ-инфекцией, изнасиловал последнюю", — сообщили в прокуратуре.

Сообщник между тем украл у женщины мобильный телефон и часы. Также второй мужчина сексуально поиздевался над потерпевшей.

"Суд приговорил двух мужчин к 7 и 9 годам заключения с конфискацией половины принадлежащего им имущества. Один из них признан виновным в сексуальном насилии и разбойном нападении (ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 187 УК Украины), другой — в сознательном поставлении другого лица в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека, изнасиловании и разбойном нападении (ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 152, ч. 2 ст. 187 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Также мужчины должны выплатить потерпевшей 450 тыс. грн моральной компенсации.

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