Насилию в Украине места не будет: Зеленский — о "пьяных" вечеринках, на которых молодые люди издевались над девушками

Зеленский сообщил, что в настоящее время продолжаются процессуальные действия по делу об издевательствах девушек.

Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил правоохранителей за быстрое реагирование на "пьяные" вечеринки, где молодые люди издевались над девушками и применяли против их воли действия сексуального характера.

Об этом глава государства сказал в традиционном видеообращении поздно вечером 1 февраля.

"И отдельно хочу сегодня поблагодарить работников Национальной полиции Украины, которые быстро отреагировали на позорные факты, о которых стало известно вчера ... Факты издевательств над девушками. Начато уголовное производство. Есть первые задержания злоумышленников. Процессуальные действия продолжаются. Насилию в Украине места не будет ", — подчеркнул политик.

Что известно о скандальных "пьяных" вечеринках блоггеров в Киеве

Напомним, накануне в Сети появились видео, на которых группа парней спаивала девушек, снимала их полуобнаженными, без сознания и пьяными, совершала сексуальное насилие. Видео показывали на хладнокровиях и собирали за это донаты.

1 февраля Нацполция сообщила, что в Киеве провели обыски у организаторов "пьяных вечеринок". По данным правоохранителей, уже установлены фигуранты и места их пребывания. В рамках начатого уголовного производства проводятся необходимые следственные и розыскные мероприятия в Киеве и в одном регионе государства.

также известно, что двум молодым людям, которые проходят по делу о "пьяных" вечеринках в Киеве, вручили подозрения, еще шестерым — выдали повестки в военкомат.

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