Насилие над 11-летней девочкой: в Киеве мужчина осужден к 15 годам тюрьмы

Насилие над 11-летней девочкой: в Киеве мужчина осужден к 15 годам тюрьмы

Злоумышленник схватил ребенка и удовлетворил половую страсть неестественным способом.

В Киеве мужчина осужден к 15 годам тюрьмы за насилие над 11-летней девочкой.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"За поддержание публичного обвинения ювенальными прокурорами Деснянской окружной прокуратуры Киева судом объявлен обвинительный приговор жителю Киевской области, который совершил сексуальное насилие в отношении малолетнего ребенка", — говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в марте 2018 года мужчина подстерег 11-летнюю девочку рядом с лифтом в подъезде многоэтажки. Воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, злоумышленник схватил девочку и совершил в отношении нее действия сексуального характера, удовлетворив свою половую страсть неестественным способом.

"Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 153 УК Украины, то есть насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетней", — говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе судебного разбирательства прокурор полностью доказал вину обвиняемого в совершении указанного преступления и настоял на максимальном наказании, предусмотренном санкцией статьи.

Соглашаясь с доводами прокурора, Деснянский районный суд Киева признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Информация об осужденном будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.

Злоумышленник находится под стражей.

Напомним, в марте в Киеве 31-летний мужчина проследил за несовершеннолетней девушкой, зашел за ней в подъезд дома и там совершил в отношении ребенка развратные действия. Полицейские задержали педофила. Правонарушителем оказался работник одного из учебных заведений столицы. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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