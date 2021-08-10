Насилие над 11-летней девочкой: в Киеве мужчина осужден к 15 годам тюрьмы

Злоумышленник схватил ребенка и удовлетворил половую страсть неестественным способом.
В Киеве мужчина осужден к 15 годам тюрьмы за насилие над 11-летней девочкой.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"За поддержание публичного обвинения ювенальными прокурорами Деснянской окружной прокуратуры Киева судом объявлен обвинительный приговор жителю Киевской области, который совершил сексуальное насилие в отношении малолетнего ребенка", — говорится в сообщении прокуратуры.
Согласно материалам следствия, в марте 2018 года мужчина подстерег 11-летнюю девочку рядом с лифтом в подъезде многоэтажки. Воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, злоумышленник схватил девочку и совершил в отношении нее действия сексуального характера, удовлетворив свою половую страсть неестественным способом.
"Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 153 УК Украины, то есть насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетней", — говорится в сообщении прокуратуры.
В ходе судебного разбирательства прокурор полностью доказал вину обвиняемого в совершении указанного преступления и настоял на максимальном наказании, предусмотренном санкцией статьи.
Соглашаясь с доводами прокурора, Деснянский районный суд Киева признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Информация об осужденном будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.
Злоумышленник находится под стражей.
Напомним, в марте в Киеве 31-летний мужчина проследил за несовершеннолетней девушкой, зашел за ней в подъезд дома и там совершил в отношении ребенка развратные действия. Полицейские задержали педофила. Правонарушителем оказался работник одного из учебных заведений столицы. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.