Нашли на кладбище с ножом: в Киеве патрульные спасли подростка от самоубийства

Нашли на кладбище с ножом: в Киеве патрульные спасли подростка от самоубийства

Парень порезал себе руку.

Столичные патрульные спасли 17-летнего парня, который пытался совершить самоубийство.

Об этом сообщили в пресс-служба патрульной полиции Киева.

Отмечается, что в полицию позвонил отец подростка и сообщил, что сын хочет покончить с собой. Об этом мужчине рассказала девушка парня, с которым сын попрощался в сообщении.

Патрульные Евгений Даценко и Виктор Дейнеко попросили у отца фото сына. Поиски начали с места, где учится несовершеннолетний. Правоохранители узнали, что он может находиться на кладбище. Там в зарослях нашли едва вменяемого парня. В одной руке он держал нож, а другая рука была порезана.

Патрульные наложили на руку пострадавшего жгут, чтобы остановить кровотечение, а затем вызвали скорую. Подростка госпитализировали в медицинское учреждение.

Как сообщалось, в Житомире патрульные полицейские спасли мужчину, который хотел прыгнуть с подвесного моста.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку