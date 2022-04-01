"Наши войска гонят": Арестович заявил, что штурм Киева оккупантами невозможен

В Киевском направлении российские войска проводят частичную ротацию с отводом войск.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские войска оттесняют российских военных подальше от Киева, делая фактически невозможным штурм столицы.

Об этом Арестович рассказал в видеообращении 1 апреля.

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"На Киевском направлении противник осуществляет частичную ротацию с отводом войск, перекидыванием их в, вероятно, зону ООС. Но ему не полностью удается удержать заслонами те участки, районы и местности, которые они хотели бы получить, чтобы обеспечить ротацию", — сообщил советник председателя президентского офиса.

"Наши войска гонят его (противника – ред.) как на северо-западе, так и на северо-востоке, отсылая противника подальше от Киева, и делая практически невозможным какой-то штурм Киева повторный или что-то вроде того. Мы освобождаем нашу землю, отгоняем врага", – рассказал Арестович.

Арестович доложил о текущей ситуации по российскому вторжению по состоянию на 1 апреля

Напомним, 31 марта Владимир Зеленский призвал украинцев проявить сдержанность в эмоциях и действиях по поводу освобождения от оккупантов ряда населенных пунктов. Глава государства подчеркнул, что впереди еще будут битвы, однако о намерениях и тактике оккупантов власти все известно.

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