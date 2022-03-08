Наши спецподразделения кошмарят их по ночам, а артиллеристы накрывают – Вениславский об обороне Киева

Наши спецподразделения кошмарят их по ночам, а артиллеристы накрывают – Вениславский об обороне Киева

Российские оккупанты пытаются захватить Киев, но ВСУ дают им достойный отпор.

Украинские защитники построили надежную линию обороны Киева и дают достойный отпор российским захватчикам, пытающимся захватить столицу.

Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в эфире 24 канала.

По его словам, оккупанты пытаются обойти Киев с северо-запада и северо-востока, и взять в полукольцо. Однако ВСУ построили очень надежную линию обороны.

"Наши спецподразделения кошмарят их по ночам, не дают спать, наши артиллеристы их хорошо накрывают. Ситуация контролируемая. Мы видим свет, просветление, и это скоро почувствуют все наши граждане", – сказал он.

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