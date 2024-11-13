"Нашел на улице и проверил исправность": киевского любителя салютов ждет тюрьма (фото)

В Киеве полиция задержала 23-летнего молодого человека, который вечером вторника, 12 ноября, после отбоя воздушной тревоги запустил салют в Святошинском районе столицы.

Об этом сообщила полиция Киева.

"Событие произошло вчера вечером, сразу после отбоя длительной воздушной тревоги. В полицию начали поступать обращения жителей о том, что неизвестный возле школы в Святошинском районе запустил фейерверк, испугав местных жителей, так как звуки салюта напоминали работу ПВО. Одновременно видео с салютом распространилось в столичных телеграм-каналах и вызвало возмущение киевлян", – говорится в сообщении.

Полиция Киева задержала 23-летнего правонарушителя / Фото: Полиция Киева

На место происшествия прибыли оперативники территориального подразделения и наряды патрульной полиции. Правоохранители оперативно задержали 23-летнего жителя Киевской области, причастного к запуску фейерверка.

Фигурант объяснил, что целую пусковую установку салюта он нашел прямо на улице и решил проверить ее исправность.

На месте происшествия были собраны вещественные доказательства

Злоумышленник утверждал, что "нашел" целую коробку с салютом.

Правонарушителю уже сообщили о подозрении в совершении хулиганства (ч. 1 ст. 296 УК). За совершенные действия ему грозит до пяти лет ограничение свободы, так как использование пиротехнических средств во время военного положения в Украине запрещено.

Напомним, блогеры обнаружили жуткую находку в недострое Киева. Случайно обнаруженный труп уже успел превратиться фактически в мумию.

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