"Нашел и решил оставить себе": мужчина гулял по Киеву с гранатой в кармане

"Нашел и решил оставить себе": мужчина гулял по Киеву с гранатой в кармане

48-летнему киевлянину грозит до семи лет лишения свободы.

Киевские оперативники задержали мужчину с боеприпасом в кармане. Нарушителя заметил прохожий и позвонил в полицию.

Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В полицию по спецлинии 102 поступило сообщение от прохожего о том, что на Русановской набережной он заметил неизвестного, который переложил из одного кармана в другой предмет, похожий на гранату. По указанному адресу срочно прибыли взрывотехники и оперативные работники, которые остановили мужчину для проверки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время поверхностного осмотра в кармане мужчины правоохранители обнаружили предмет, похожий гранату РГД-5 и запал. Сотрудники взрывотехнической службы изъяли опасные предметы, которые в дальнейшем направили на экспертное исследование.

Злоумышленник объяснил, что якобы нашел гранату и решил оставить себе. Отмечается, что киевлянин 1973 года рождения ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за незаконное хранение оружия.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления и подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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