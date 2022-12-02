Нашел гранаты и принес домой: в Киеве задержали мужчину

В Киеве разоблачили мужчину, который якобы нашел две гранаты с запалами и патроны к огнестрельному оружию и принес их домой. За хранение боеприпасов киевлянин может провести за решеткой до семи лет.

Об этом 2 декабря сообщили в полиции Киева.

Известно, что правоохранители получили информацию о том, что 37-летний мужчина хранит боеприпасы дома. После чего полицейские провели у него дома обыски.

В настоящее время киевлянину сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – хранение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

Напомним, в Киеве сообщили о подозрении священнику Киево-Печерской лавры. Он является одним из организаторов богослужения, во время которого в лавре восхваляли "русский мир".

Фото: Полиция Киева / Facebook

Фото: Полиция Киева / Facebook

Фото: Полиция Киева / Facebook

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