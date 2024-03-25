"Нас спасло чудо": преподаватель показал фото повреждений части художественной академии им. Бойчука

В результате атаки по Киеву пострадала художественная академия имени Бойчука.

В Киеве в результате ракетного удара оккупационной армии РФ 25 марта была разрушена часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени М. Бойчука.

Преподаватель академии Мирослав Вайда на своей странице в Facebook показал последствия повреждений.

"Вот так из середины сейчас выглядит 45-я мастерская в которой я проводил живопись с первокурсниками. В этот момент изверги попали в Академию декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука. Нас спасло чудо и то, что мы успели вовремя упасть на пол", – сообщил он.

Повреждение части художественной академии им. Бойчука после ракетного удара по Киеву Фото / Facebook: Мирослав Вайда

Повреждение части художественной академии им. Бойчука после ракетного удара по Киеву Фото / Facebook: Мирослав Вайда

Повреждение части художественной академии им. Бойчука после ракетного удара по Киеву Фото/Facebook: Мирослав Вайда

Повреждение части художественной академии им. Бойчука после ракетного удара по Киеву Фото/Facebook: Мирослав Вайда

Повреждение части художественной академии им. Бойчука после ракетного удара по Киеву Фото/Facebook: Мирослав Вайда

Повреждение части художественной академии им. Бойчука после ракетного удара по Киеву Фото/Facebook: Мирослав Вайда

Повреждение части художественной академии им. Бойчука после ракетного удара по Киеву Фото/Facebook: Мирослав Вайда

Повреждение части художественной академии им. Бойчука после ракетного удара по Киеву Фото/Facebook: Мирослав Вайда

Напомним, в Киеве количество пострадавших после ракетного удара выросло до 10 – видео с места атаки.

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