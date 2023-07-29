"Нас попросили это сделать": Путин назвал причину, почему войска РФ отошли от Киева

Путин заявил, что для России нейтральный статус Украины имеет "принципиальное значение".
Глава страны-агрессора Владимир Путин заявил о том, что РФ стремится к "мирному разрешению любых споров" и якобы именно поэтому в начале войны в 2022 году войска РФ были отведены от Киева. Такое заявление Путин сделал во время встречи с лидерами африканских стран, посвященной вопросам мирного урегулирования войны в Украине.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента РФ.
"Фактически был согласован проект этого договора, но после отвода наших войск из-под Киева – а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, – киевские власти отказались от всех предварительных договоренностей", – заявил Путин.
Глава страны-агрессора добавил, что не может раскрыть детали договоренностей, поскольку "это будет не слишком корректно".
Путин заявил, что войну в Украине якобы "начал Запад". Он же, по мнению кремлевского диктатора, "стал вовлекать Украину в НАТО", в то время как для России нейтральный статус Украины имеет "принципиальное значение".
Напомним, в Минобороны не исключают возможности повторного наступления российских захватчиков на Киев, однако уверяют, что оборона столицы многоэшелонирована и очень мощна.
Читайте также:
- Путин маниакально обстреливает Киев: эксперт назвал истинную цель российского диктатора
- Последний визит Путина в Киев в июле: помолился на Владимирской горке и начал убивать украинцев (фото)
- "Беларусь — донор войны": Наев рассказал, что там сейчас делают войска РФ и возможно ли новое наступление на Киев