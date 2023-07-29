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"Нас попросили это сделать": Путин назвал причину, почему войска РФ отошли от Киева

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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"Нас попросили это сделать": Путин назвал причину, почему войска РФ отошли от Киева

В начале апреля 2022 года ВСУ полностью прогнали российских окупантов с территории Киевской области. / Фото: скриншот с видео

Путин заявил, что для России нейтральный статус Украины имеет "принципиальное значение".

Глава страны-агрессора Владимир Путин заявил о том, что РФ стремится к "мирному разрешению любых споров" и якобы именно поэтому в начале войны в 2022 году войска РФ были отведены от Киева. Такое заявление Путин сделал во время встречи с лидерами африканских стран, посвященной вопросам мирного урегулирования войны в Украине.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента РФ.

"Фактически был согласован проект этого договора, но после отвода наших войск из-под Киева – а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, – киевские власти отказались от всех предварительных договоренностей", – заявил Путин.

Глава страны-агрессора добавил, что не может раскрыть детали договоренностей, поскольку "это будет не слишком корректно".

Путин заявил, что войну в Украине якобы "начал Запад". Он же, по мнению кремлевского диктатора, "стал вовлекать Украину в НАТО", в то время как для России нейтральный статус Украины имеет "принципиальное значение".

Напомним, в Минобороны не исключают возможности повторного наступления российских захватчиков на Киев, однако уверяют, что оборона столицы многоэшелонирована и очень мощна.

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Дата публикации
Просмотры
1821
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