Нарубили столетних дубов на 60 миллионов гривен: преступную группу разоблачили в Чернобыльском заповеднике (фото, видео)

Чиновники-сообщники вывезли дубы на один из столичных пунктов приема древесины, где ее продали на основании фиктивных документов.

Группа чиновников госпредприятия организовала незаконную рубку ценных дубов на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Как сообщает ДБР, и.о. директора госпредприятия "Северная Пуща" в декабре 2023 года организовал незаконную порубку 185 дубов на территории Денисовецкого лесничества ГСП "Северная Пуща", которое относится к Чернобыльскому заповеднику.

К выполнению своего преступного плана он привлек трех гражданских лиц, выдал им спецпропуск на территорию заповедника и указал на участок для вырубки, где росли дубы, которым было более 100 лет.

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Дельцам помогал работник правоохранительного органа, сопровождавший транспорт со срубленной древесиной.

Сообщники вывезли древесину на один из столичных пунктов приема, где ее продали на основании фиктивных документов.

Общая сумма ущерба государству составляет более 59 млн грн.

Преступную группу разоблачили в зоне ЧАЭС / Фото: Государственное бюро расследований

Исполняющему обязанности директора госпредприятия "Северная Пуща", сотруднику правоохранительного органа и трем гражданским лицам сообщено о подозрении в незаконной рубке и сбыте леса, что повлекло тяжкие последствия, по предварительному сговору группой лиц (ст. 27, ст. 28, ч. 4 ст. 246 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Напомним, в парке КПИ срезали несколько десятков деревьев: "Киевзеленстрой" прояснил ситуацию.

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