Нардепу не нравится украинизация советского монумента "Батькищина-мать"

Глава Украинского института национальной памяти (2014–2019 гг), народный депутат Украины Владимир Вятрович считает, что не нужно украинизировать все советское, в частности речь идет о монументе "Батькивщина-мать", потому что так будет забываться история о силе насаждения СССР.

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Я не говорю, что нужно забывать советское или российское имперское прошлое, но я говорю, надо помнить, как тот режим был силой насажден в нашей стране и своими репрессиями уничтожал украинцев. Возможно, именно для этого следует помнить об этой истории Мне не нравится, что мы постфактум и обратном порядке украинизируем те или иные периоды истории, или исторические достопримечательности Эта скульптура "Батькищина-мать" строилась как типичный классический образец советского монументального искусства с четкой целью — влиять вообще, показывать могущество и подавлять человека. Эта скульптура несет определенные месседжи и переименованием или украшением трезубцем их не изменишь", — объяснил Вятрович.

По его мнению, после переименования и перекраски скульптура или исторический памятник с любыми украшениями остается советской монументальной скульптурой.

На "Родину-мать" установили трезубец

Напомним, в воскресенье, 6 августа, на щит монумента "Батькивщина-мать" в Киеве установили трезубец. Ранее на этом месте был символ СССР, его днемонтировали.

В России отреагировали на установку трезубца на монумент "Батькивщина-мать" в Киеве. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина не умеет "любить свою мать" — Родину.

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