Нардеп Семинский опроверг причастность к "российскому call-центру" после обвинений Тищенко

О call-центре Олег Семинский сказал, что это были обычные айтишники – много молодых людей.

Нардеп "Слуги народа" Олег Семинский опроверг свою причастность к деятельности call-центра, работавшего на Россию.

Об этом он рассказал в комментарии "Цензор.НЕТ".

По словам нардепа, в офисном здании с 2019 года у него официально работает приемная. На момент, когда туда прибыл "слуга народа" Тищенко, он услышал шум и спустился вниз посмотреть, что произошло.

"Там Коля, мой коллега, печати какие-то показывает русские. Хотя говорят, что они появились непонятно. Есть записи с бодикамер", — сказал Семинский.

Нардеп отверг обвинения в том, что он якобы "крышует" российский бизнес.

"Никакого такого call-центра я не крышевал. С другой стороны, Николай, а нельзя было сообщить раньше, если ты владеешь такой информацией, то вместе успешно провели бы операцию с Подольским РУ ГУ МВД", — прокомментировал парламентарий.

Семинский также заявил, что не препятствовал деятельности правоохранителей.

"У них что, на лбу написано, что они какой-то call-центр? Официально был заключен контракт на аренду помещения. Это вообще ерунда, что крышую call-центры. ... Не осуждаю Колю, только почему таким образом сделано, это другой вопрос. Абсолютно ничего не известно (о деятельности call-центра — ред.). Это были обычные айтишники, много молодых людей. Вчера я уже сам увидел, что это за молодые люди. Кстати, они уже написали письмо на разрыв договорных отношений. Юристы проверили, там нет никакого российского... нет никакого названия "Химпром", ничего. Юридические лица официально платили за аренду помещения, уплачивались налоги и т.д. Кто знал, что там call-Центр? Как мне известно, там долгое время айтишники находились. У них что, на лбу написано, что это "Химпром" call-центр", — говорит нардеп.

Семинский объяснил, что со своей экс-женой является бенефициарным владельцем здания, это все внесено в декларацию.

"Я даже не имею права вмешиваться в управление этого бизнес-центра. У меня заключен договор с 2019 года на аренду помещения народного депутата. ... Не имею никакого отношения к call-центру. Если бы я таким, не дай Бог, занимался, это было бы заключение правоохранительных органов. Наверное, и обыски проводились бы. Этого нет, это исключается априори на тысячу процентов", — подытожил нардеп.

Напомним, ранее нардеп Николай Тищенко обвинил своего коллегу Олега Семинского в том, что он якобы причастен к работе call-центра, работавшего на Россию.

В Киеве нардеп от "Слуги народа" мог сотрудничать с россиянам, собиравшими данные о ПВО и работе военных

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