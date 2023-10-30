Направлялась на железнодорожную станцию: под Киевом в лесополосе 62-летний мужчина изнасиловал женщину (видео)

Полицейские задержали подозреваемого с Черниговщины и поместили в изолятор временного содержания.

В Киевской области в селе Кучаков Бориспольского района, в лесополосе возле железнодорожных путей 62-летний мужчина изнасиловал женщину.

Об этом сообщила полиция Киевской области 30 октября и обнародовала видео допроса насильника.

В полиции рассказали, что около пяти утра 50-летняя местная жительница направлялась на железнодорожную станцию, сзади к ней подошел злоумышленник. Угрожая применить силу, нападающий изнасиловал потерпевшую.

Оперативники Бориспольского управления совместно с сотрудниками полиции Киевской области установили обстоятельства преступления и лицо, его совершившее.

Правоохранители задержали 62-летнего подозреваемого с Черниговщины и поместили в изолятор временного содержания.

Изнасиловал женщину: Полицейские Киевщины задержали злоумышленника Событие произошло ранним утром в селе Кучаков Бориспольского района, в лесополосе возле железнодорожных путей. 50-летняя местная жительница направлялась на железнодорожную станцию, как к ней сзади подошел злоумышленник. Под угрозой применения насилия нападавший изнасиловал потерпевшую. Благодаря кропотливому труду, оперативники Бориспольского управления совместно с работниками полиции Киевской области установили обстоятельства преступления и совершившего его лицо. Правоохранители задержали 62-летнего подозреваемого из Черниговщины и поместили в изолятор временного содержания. По факту изнасилования, по процессуальному руководству Бориспольской окружной прокуратуры, следователи сообщили о подозрении злоумышленнику [ч. 1 ст. 152 УК]. Дальнейшую его судьбу решит суд. Узнайте об оперативных и достоверных новостях Киевщины на нашем Telegram-канале https://t.me/policekyivregion. #полиция #полицияКиевщины МВД Украины Национальная полиция Украины Взгляд Киевщина — информационное агентство Телеканал "Прямой" Факты недели Моя Киевщина УНИАН СТБ УНН. Украинские Национальные Новости КиевВласть — Новости Киева и области Факты недели Обозреватель УНИАН Телеканал ICTV Общественное Новости Obozrevatel УНИАН/UNIAN Взгляд Киевщина LIVE Опубликовано Полиция Киевской области Понедельник, 30 октября 2023 г.

По факту изнасилования следователи сообщили о подозрении злоумышленнику (ч. 1 ст. 152 УК). Дальнейшую его судьбу будет решать суд.

Напомним, в Киеве будут судить журналиста, который совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних. Он приглашал подростков домой и совершал секс-насилие.

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