Мужчина ждал такси на остановке: в Киеве задержали троих подозреваемых в ограблении

Оперативники разоблачили трех подозреваемых в нападении на 22-летнего жителя столицы. Инцидент произошел в Голосеевском районе, где злоумышленники силой отобрали у потерпевшего верхнюю одежду, сумку с личными вещами и деньгами.

Об этом сообщила полиция Киева.

"22-летний потерпевший вечером находился на остановке общественного транспорта в ожидании такси и попал в поле зрения злоумышленников. Один из фигурантов подошел к юноше и сообщил, что тоже едет в том же направлении и предложил ехать вместе. Получив согласие, он завел парня в арку между домами, где его уже ждали еще двое нападавших в масках. Злоумышленники схватили потерпевшего и, прижав к стене, сорвали с него куртку и сумку, в которой находились личные вещи и около 30 тысяч гривен. После содеянного нарушители скрылись с места преступления", - заявил начальник Голосеевского управления полиции Араик Кочкадамян.

Расследование установило, что трое молодых людей в возрасте от 19 до 20 лет прибыли в столицу из Ровенской и Львовской областей. Они обманом завели потерпевшего в безлюдное место и ограбили его.

Правоохранители задержали злоумышленников и изъяли у них вещи потерпевшего. Всем троим сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, совершенный группой лиц в условиях военного положения). Двое подозреваемых взяты под стражу с возможностью внесения залога, третий - отправлен под круглосуточный домашний арест. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, СБУ поймала двух поджигателей авто военных и волонтеров в Винницкой области.

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