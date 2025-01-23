Напал с ножом на работника ГБР: в Киеве задержали мужчину

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

28-летний киевлянин напал на следователя ГБР с ножом, пытаясь избежать ответственности за ранее совершенное преступление.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Досудебное расследование установило, что во время следственных действий в квартире подозреваемого он внезапно схватил кухонный нож и напал на сотрудника ГБР. Нападавший нанес потерпевшему ножевые ранения и скрылся с места происшествия. Полиция при поддержке спецподразделения КОРД задержала злоумышленника.

"Раненого правоохранителя медики госпитализировали в учреждение здравоохранения, а следователи столичной полиции задержали злоумышленника", — говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении в покушении на убийство работника правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей. Суд принял решение взять нападавшего под стражу без права внесения залога. Подозреваемому грозит до 15 лет заключения или пожизненный срок.

Напомним, в Киеве взяты под стражу мужчину и женщину, подозреваемых в покушении на убийство первого заместителя министра здравоохранения.

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