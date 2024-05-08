Напал на пенсионерку и ограбил: в Киеве задержали преступника – подробности

В Киеве правоохранители задержали злоумышленника за ограбление 73-летней пенсионерки в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Информация об ограблении поступила в дежурную часть. Местная жительница сообщила, что в подъезде жилого дома неизвестный толкнул ее и сорвал золотую цепочку.

"Мы установили, что злоумышленник начал следить за потерпевшей во время поездки в общественном транспорте, следовал за ней по дороге к ее дому и на входе в дом сорвал с шеи женщины золотую цепочку и сбежал", - рассказал начальник криминальной полиции Дарницкого управления полиции Александр Пак.

Как установили правоохранители, подозреваемым оказался 36-летний уроженец Херсонской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и грабеж

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, совершенный в условиях военного положения и по согласованию окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении.

Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве нетрезвый водитель нарушил ПДД и пытался скрыться от патрульных (видео).

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