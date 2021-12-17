Напал на конвоиров и скрылся: под Киевом задержали беглого подсудимого

Во время вывода подсудимого из автозака он ударил женщину-конвоира, напал на ее коллегу и скрылся.
В Броварах под Киевом правоохранители задержали подсудимого, который напал на конвоиров и скрылся из-под стражи.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook.
"В Броварах задержан 31-летний уроженец Полтавщины, которого сегодня доставляли на судебное слушание в Броварской горрайонный суд. Во время вывода подсудимого из автозака злоумышленник ударил женщину-конвоира, напал на ее коллегу и скрылся", — написал Небытов.
По его словам, мужчина ранее неоднократно был судим за совершение краж, находился в СИЗО.
"Куда и вернется. Впрочем, теперь будет отвечать еще и за нападение на работника полиции и бегство из-под стражи", — добавил Небытов.
Напомним, под Киевом полиция задержала злодея, распылившего газовый баллончик в сторону жителей дома и полицейских во время вызова. 11 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в городе Вышгород мужчина сначала выбивал дверь соседям, а затем бросился в драку.
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