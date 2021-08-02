Нападения на иностранцев в развлекательных заведениях Киева: обезврежена банда, в которую входил патрульный (фото)

Нападения на иностранцев в развлекательных заведениях Киева: обезврежена банда, в которую входил патрульный (фото)

Среди членов группы были официанты, которые предоставляли иностранцам счета, завышенные в 5-10 раз.

В Киеве обезврежена банда, которая нападала на иностранцев в развлекательных заведениях Киева.

Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении 10 лицам за совершение грабежей и разбойных нападений в отношении иностранных граждан (ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, группа лиц действовала на территории трех развлекательных заведений в центре Киева.

Среди членов группы были официанты, которые предоставляли иностранным гражданам, отдыхавшим учреждениях, счета с перечнем заказов и суммами, которые были завышены в 5-10 раз.

В случае отказа иностранцами оплачивать счет, участники преступной группы приглашали их в комнату администратора, где, применяя насилие и психологическое давление, заставляли оплачивать счета, а в случае отказа силой отбирали средства, мобильные телефоны и ценности.

Правоохранители провели комплекс следственных действий, во время которых задержали организатора группы — уроженца РФ, гражданина Израиля, который находится в розыске Интерпола за финансовые махинации, а также граждан Украины и Азербайджана.

Кроме того, один из участников группы оказался сотрудником Патрульной полиции Киева.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Также проверяется причастность участников преступной группы к совершению почти 150 нападений на иностранцев с начала 2020 года.

Напомним, в Киеве таксист ударил ножом в живот гражданина США, который вступился за Украину и Грузию.

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