Нападение на журналистов "Схем": руководителю банка сообщили о новом подозрении

Нападение на журналистов "Схем": руководителю банка сообщили о новом подозрении

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Киеве руководителю банка 8 октября сообщено о новом подозрении в рамках производства, начатого по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы".

Указанному лицу инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное удержание людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.

Досудебное расследование осуществляется Голосеевским управлением полиции ГУ ЧП в г. Киеве.

Напомним, в Киеве в понедельник, 4 октября, на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером.

7 октября полицейские вручили уведомление о подозрении руководству "Укрэксимбанка" в препятствовании профессиональной деятельности журналистов "Схем".

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