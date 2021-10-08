Нападение на журналистов "Схем": руководителю банка сообщили о новом подозрении

Решается вопрос об избрании меры пресечения.
В Киеве руководителю банка 8 октября сообщено о новом подозрении в рамках производства, начатого по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы".
Указанному лицу инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное удержание людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.
Досудебное расследование осуществляется Голосеевским управлением полиции ГУ ЧП в г. Киеве.
Напомним, в Киеве в понедельник, 4 октября, на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером.
7 октября полицейские вручили уведомление о подозрении руководству "Укрэксимбанка" в препятствовании профессиональной деятельности журналистов "Схем".