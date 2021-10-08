Нападение на журналистов "Схем": работнику охраны "Укрэксимбанка" сообщили о подозрении

Вероятно, речь идет о директоре департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоре Тельбизове.

За препятствование работе журналистов программы «Схемы» Киевская прокуратура сообщила работнику охраны "Укрэксимбанка" о подозрении.

Об этом сообщает прессслужба Киевской городской прокуратуры.

Как сообщает УП, вероятно, речь идет о директоре департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоре Тельбизове, которого Наблюдательный совет банка отстранив за нападения на журналистов программы "Схемы".



"При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева 8 октября 2021 в рамках производства, начатого по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы2, третьему лицу, а именно работнику охраны банка, сообщается о подозрении по ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УК Украины — препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и што не повлекли телесных повреждений ", — говорится в сообщении.



Кроме того, сообщили новое подозрение другому должностному лицу банка, ранее приобрел статус подозреваемого в этом производстве. Указанному лицу инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное лишение свободы (ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 УК Украины).



Следователи и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.

Напомним:

Журналисты "Схем" заявили о нападении во время интервью с председателем правления государственного "Укрэксимбанка" Евгением Мецгер. В съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи.

Впоследствии журналистам удалось восстановить удаленную видеозапись, на которой зафиксированы указания Мецгера забрать технику и "вычистить все это г ** но". Также с видеролики понятно, что съемочную группу закрыли в помещении и не выпускали.

Свое возмущение по поводу инцидента уже выразили дипломатические представительства США и Великобритании, а Национальная полиция открыла уголовное производство по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

На время расследования нападения на журналистов "Схем" голова "Укрэксимбанка" сложил полномочия.

Одному из фигурантов дела о препятствовании работе журналистов программы "Схемы" вручено извещение о подозрений

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку