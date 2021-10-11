Нападение на журналистов "Схем": Мецгер написал заявление на увольнение с должности глави "Укресимбанка"

Заявление по собственному желанию написал сегодня, 11 октября.
Евгений Мецгер, которому сегодня избрали меру пресечения по делу за нападение на журналистов "Схем", написал заявление об увольнении с должности председателя правления АТ "Укресимбанка". Заявление по собственному желанию написал сегодня вечером, 11 октября.
Об этом он сообщил на странице в Facebook, разместив фото заявления.
"Это логичный шаг — единственно возможный в ситуации, когда нужно отвлечь негативные последствия для банка. Практически вся моя карьера связана с этим банком. Именно здесь я начал работать еще в 2006 году. За это время прошел различные ступени. В 2020 году возглавил банк. Надо сказать, что за это время банк стал действительно крепче. Были реализованы сотни проектов, которые усилили и банк и украинскую экономику.
Понятно, что эти объяснения сейчас уже не будут слушать, но банк действительно работает успешно, вполне законно и в соответствии с утвержденными приоритетами. И именно поэтому для меня было настолько неожиданно — услышать обвинения, прозвучавшие в адрес банка ", — говорится в заметке Мецгера.
Он утверждаю, заключая соглашения с клиентами банка, работники всегда придерживались требований закона, правил и процедур банковской деятельности.
"Написание заявления об отставке является моей собственной оценке случившегося в банке", — написал фигурант дела о нападении на съемочную группу "Схем".
Евгений Мецгер надеется, что его увольнение с должности глави правления "Укресимбанку" поможет восстановить доверие к учреждению.
Напомним
- В программе "Схемы" появилось расследования о сотрудничестве государственного банка с предпринимателем, который ведет свою деятельность на оккупированной территории Донбассе и платит налоги боевикам.
- В рамках расследования журналисты программы "Схемы" взяли интервью у председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, которое закончилось нападением на них.
- Национальная полиция открыла уголовное производство по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов", а сам глава "Укрэксимбанка" сложил полномочия на время расследования.
- Голосеевский районный суд 11 октября Киева избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.