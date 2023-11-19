Нападение на журналиста на Киевщине: Ткач рассказал подробности и о поддельных номерных знаках

На журналиста-расследователя Михаила Ткача вечером 17 ноября напали во время съемки возле ресторана "Тандыр", что в поселке Козин Киевской области. Там заметили бывших высокопоставленных должностных лиц Офиса генпрокурора, один из охранников нанес журналисту удар.

После публикации о нападении полиция открыла уголовное производство.

На своей странице в Facebook Михаил Ткач рассказал подробности нападения.

По словам журналиста, 17 ноября, около 22:20 на парковке ресторана "Тандыр" съемочная группа заметила много автомобилей премиум класса. Около 23:00 ресторан покинули несколько человек, среди которых бывший заместитель Генерального прокурора.

"Нам стало интересно и мы еще подождали, чтобы увидеть других гостей заведения. В 23:30 ресторан начали покидать последние посетители. Большая компания с охраной. Поскольку наше авто не очень соответствует уровню заведения, охрана обратила на него внимание и начала ходить вокруг. Понимая, что в нашем автомобиле есть люди, они включили дальний свет на расстоянии двадцати метров. Позже, когда посетители пошли на выход, на дальнем свете один из автомобилей подъехал вообще вплотную к нашему автомобилю. Понимая, что я никого не увижу, потому что нас ослепили, я вышел на улицу. Сразу сообщил охране, что я журналист "Украинской правды" и продолжил снимать", — рассказал Михаил Ткач.

Далее, по его словам, двое охранников начали закрывать камеру. Третий подбежал к журналисту и ударил его в шею и по камере. Камера выключилась. Скорее всего, камера была повреждена во время удара. Видеофайл, который снимал Ткач в тот момент, не открывается. Его пытаются восстановить.

"Мы не знаем, с кем связана охрана. Знаем, что это охрана кого-то из гостей. Ряд машин имеет оперативные или поддельные номерные знаки. Поэтому это затрудняет ответ на вопрос: чья охрана? Надеюсь, видео с камер заведения еще существует и поможет ответить на вопрос кто эта толпа с охраной, почему для них работает заведение после 23-х, на каких основаниях некоторые из них используют поддельные номерные знаки или номерные знаки прикрытия и почему их охрана считает, что применение силы к журналисту будет иметь меньшие последствия, чем съемка журналистом тех, кого они охраняют.", – добавил журналист.

Напомним, в феврале 2022 года в аэропорту Днепра вооруженные люди набросились на съемочную группу "Украинской правды".

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