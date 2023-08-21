Нападение на заместителя главы Налоговой службы в Киеве: суд избрал задержанным меры пресечения

В Киеве суд избрал задержанным за нападение на заместителя председателя Налоговой службы Евгения Сокура меры пресечения. На время досудебного расследования участники будут находиться под стражей без возможности внесения залога.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции вместе со следователями и спецназначенцами ГУНП в Киеве задержали двух мужчин, которые готовили нападение на чиновника налоговой службы.

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Правоохранители предотвратили нападение в тот момент, когда подозреваемые с подготовленными битами уже направлялись в сторону мужчины, который как раз выходил из подъезда своего дома.

Получив информацию о подготовке к преступлению с целью нанесения телесных повреждений заранее, 17 августа в 8 утра полицейские задержали сообщников, и таким образом фактически спасли чиновника.

Кроме бит, при себе нападавшие имели фото 30-летней потенциальной жертвы и его автомобиля, что указывает на заказной характер преступления.

Нападавшие имели фото потенциальной жертвы и его автомобиля / Фото: Национальная полиция Украины

Злоумышленниками оказались ранее судимые 27 и 31-летний мужчиныне, сейчас они задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ. Следователи выясняют личность заказчика нападения.

Один из нападающих на заместителя председателя Налоговой службы / Фото: Национальная полиция Украины

Второй нападающий на заместителя председателя Налоговой службы / Фото: Национальная полиция Украины

Досудебное расследование начато по ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – подготовка к преступлению, нанесение тяжких телесных повреждений группой лиц или совершенное по заказу.

Соломенский районный суд Киева избрал задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Следующие 10 лет они могут провести за решеткой.

Напомним, в центре Киева совершено покушение на заместителя председателя Налоговой службы Евгения Сокура. Он занимает должность и.о. замглавы ГНСУ около трех месяцев. По данным нардепа Гетманцева, лица, которые были исполнителями покушения, дают показания заказчикам. В частности, речь идет о "схемниках", потерявших "бизнес" и пересекших границу.

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