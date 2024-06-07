Нападение на волонтерку в Киеве: хулигану-пенсионеру избрали меру пресечения, его сообщника задержали

Оболонский райсуд Киева назначил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 73-летнему мужчине, которого судят за нападение на девушку-волонтера.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Фигурант будет оставаться под домашним арестом до 4 августа включительно – за исключением выхода на лечение или укрытие.

Сторона защиты заявила, что пока не решила, будет ли обжаловать решение суда.

Что грозит

Прокурор ходатайствовал о круглосуточном домашнем аресте. Он указывает, что подозреваемый ранее убеждал, что в момент преступления якобы находился в другом месте. Фигурант знает, где живет потерпевшая, и может на нее влиять, считает сторона обвинения. А еще он пенсионер, поэтому может выехать за границу.

Пожилого мужчину судят за совершение хулиганских действий. За это грозит до четырех лет лишения свободы.

Сообщника нашли и задержали

Полицейские установили и задержали второго подозреваемого в нападении на волонтер в Оболонском районе столицы, сообщает полиция Киева.

Мужчина дает показания следователям, его действия квалифицированы как хулиганство, а за совершенное нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы.

Сообщник пенсионера-нападающего / Фото: Полиция Киева / Facebook

Напомним, событие произошло в начале недели. В подземном переходе в Оболонском районе столицы к девушке начали приставать двое мужчин. Незнакомцы агрессивно вели себя и нецензурно высказывались в сторону потерпевшей. Причиной конфликта якобы стало то, что девушка говорила на украинском. Вызывающие действия нарушителей она зафиксировала на телефон. Девушка была вынуждена прекратить видеозапись, поскольку один из мужчин плюнул ей в лицо. Между ней и мужчинами завязалась потасовка.

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