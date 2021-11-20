Нападение на почтовое отделение в Киеве: разбойник получил суровое наказание

Суд назначил ему наказание в виде девяти лет тюремного заключения с конфискацией всего имущества.
В Киеве суд назначил мужчине наказание за разбойное нападение на отделение почты.
Злоумышленник зашел в помещение и угрожая ножом сотруднице заведения, забрал из кассы 22 тысячи гривен. Деснянский районный суд назначил ему наказание в виде девяти лет тюремного заключения с конфискацией всего имущества.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Напомним, событие произошло в августе текущего года по улице Драйзера в Деснянском районе столицы. В полицию Киева поступило сообщение о разбойном нападении в отделении почты. Правоохранители немедленно выехали по вызову.
На месте происшествия полицейские провели первоочередные следственные действия и выяснили, что в помещение зашел неизвестный, подошел к сотруднице учреждения и, угрожая ножом, приказал лечь на пол, а сам забрал из кассы 22 тысяч гривен.
Во время розыскных мероприятий оперативники задержали 35-летнего киевлянина в Киевской области, куда он скрылся после совершенного.
Неоднократно судимому фигуранту следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой и по завершению досудебного расследования направили материалы уголовного производства с обвинительным актом в суд.
Приговором Деснянского районного суда города Киева мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.
Напомним, подозреваемый в расчленении человека в центре Киева взят под стражу.
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