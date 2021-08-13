Нападение на Беленюка: полиция расследует обстоятельства инцидента на столичном Печерске

В полиции возбудили уголовное дело.

Полиция начала устанавливать обстоятельства нападения на народного депутата и олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Жана Беленюка.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По предварительной информации в Киеве на Печерске группа неизвестных лиц пыталась спровоцировать конфликт с Беленюка.

"Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц. Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции", — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.

Напомним, на Жана Беленюк просто в центре Киева пытались напасть неизвестные. Об этом борец греко-римского стиля и народный депутат, который принес Украине единственную золотую медаль на Олимпийских играх-2020, сообщил в соцсетях. Ситуация крайне возмутила спортсмена: по его словам, нападавшие всячески его оскорбляли и пытались спровоцировать.

Отметим, в финале весовой категории до 87 кг на Олимпиаде в Токио Жан Беленюк победил венгра Виктора Лоринца со счетом 5:1. Беленюк отпраздновал победу воспалительным гопаком с флагом Украины, вызвав невероятную реакцию в социальных сетях. Он принес единственную золотую медаль на Олимпиаде-2020 для Украины.

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