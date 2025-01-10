Наносил удары кулаками, ногами и железякой: в Киеве мужчина забил до смерти мать

Во время бытового конфликта нападавший до смерти забил свою 72-летнюю мать.
В Киеве мужчина забил до смерти собственную мать.
Об этом сообщила полиция Киева.
"Преступление произошло в Подольском районе столицы. Установлено, что между сыном и матерью возник конфликт на бытовой почве, в результате чего 47-летний мужчина стал наносить многочисленные удары матери кулаками и ногами. Схватив металлический лист с газовой плиты, он продолжил избивать мать, пока женщина не перестала подавать признаки жизни", – говорится в сообщении.
47-летнего киевлянина полицейские задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи изъяли вещественные доказательства, указывающие на причастность фигуранта к тяжкому преступлению.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.
Следователи при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры Киева сообщили задержанному о подозрении, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве 39-летняя женщина убила из-за ревности своего 46-летнего сожителя, нанеся ему смертельное ножевое ранение в спину.
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