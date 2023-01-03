Нанесли городу сотни тысяч гривен ущерба: руководство Департамента коммунальной собственности Киева предстанет перед судом

Прокурор, отстаивая интересы тергромады Киева, заявил гражданские иски к обвиняемым о солидарном возмещении всей суммы нанесенного ущерба.

Директор Департамента коммунальной собственности Киева и его первый заместитель предстанут перед судом: их деятельность нанесла столичной общине ущерб на сумму 639 тыс. грн.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, между Департаментом коммунальной собственности г. Киева, общественной организацией и предпринимателями были заключены договоры о передаче в аренду коммунальных помещений на ул. Иоанна Павла II, Олеся Гончара и Пушкинской для размещения общественной организации, офисов и медицинского кабинета.

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В дальнейшем, действуя вопреки интересам службы, должностные лица Департамента образовывали комиссии по проверке состояния арендованного имущества. По результатам работы этих комиссий составлялись акты о прекращении начисления арендаторам арендной платы вроде бы из-за неудовлетворительного состояния этих помещений.

При этом составление таких актов не предусмотрено действующим законодательством, а порядок разрешения споров в части пригодности объекта аренды к использованию по целевому назначению относится к компетенции суда.

Таким образом, в результате служебной халатности и злоупотребления властью со стороны директора Департамента и его первого заместителя территориальной громаде города Киева нанесен ущерб на сумму 639 тыс. грн.

В настоящее время обвинительные акты по факту злоупотребления властью и служебной халатности (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 367 УК Украины) в отношении высокопоставленных должностных лиц направлены в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

"Кроме того, в связи с бездействием Киевского городского совета как собственника имущества прокурор, отстаивая интересы тергромады Киева, заявил гражданские иски к обвиняемым о солидарном возмещении всей суммы нанесенного ущерба", - отметили в прокуратуре.

Напомним, война за 10 месяцев нанесла окружающей среде Киева и области ущерб на 47 миллиардов 483 миллиона гривен.

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