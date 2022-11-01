Нанес матери 10 ножевых ранений – в Киевской области полиция задержала 18-летнего парня

В Броварах на Киевщине 18-летний парень после ссоры убил собственную мать, нанеся ей 10 ножевых ранений.

От полученных травм, несовместимых с жизнью, 41-летняя потерпевшая скончалась на месте.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

27 октября в 13:32 в полицию поступило сообщение от гражданки о гибели своей сестры по месту жительства. В частном доме Броваров полиция обнаружила тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями.

По словам главы полиции Киевской области Андрея Небитова, судебно-медицинским экспертом на теле погибшей было начислено 10 ножевых ранений, половину из которых нанесли в спину, часть в шею, а также лицо.

В тот же день после проведения соответствующих следственных действий полицейские установили причастность к убийству 18-летнего сына, с которым у погибшей часто случались конфликты. В то утро после очередной ссоры и произошла трагедия.

"Парень в деталях придумывал план побега и маскировки. Но впоследствии оперативники криминальной полиции задержали его возле платформ железнодорожного вокзала с билетом в Ивано-Франковск. После задержания злоумышленник пытался придумать любые версии, то есть он хладнокровно придумывал, как ему избежать ответственности", – отметил Небитов.

Также полицейские установили, что нож, которым правонарушитель совершил преступление, спрятан в одном из местных парков Броваров.

Злоумышленник задержан, он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

Напомним, в Кривом Роге 35-летнюю мать подозревают в убийстве ребенка.

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