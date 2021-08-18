Нанес коллеге 11 ножевых ранений: в Киеве экс-полицейский приговорен к 6 годам лишения свободы

Нанес коллеге 11 ножевых ранений: в Киеве экс-полицейский приговорен к 6 годам лишения свободы

Согласно заключению экспертизы, такие телесные повреждения относятся к тяжким.

В Киеве экс-сотрудник районного отдела Управления полиции охраны приговорен к шести годам лишения свободы за причинение тяжких телесных повреждений коллеге. Он нанес оппоненту 11 ножевых ранений.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Инцидент произошел в марте 2019 года. Между обвиняемым и сотрудником патрульной полиции, которые были знакомы между собой и проживали в одном общежитии, возник конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый нанес оппоненту 11 ножевых ранений в разные части тела.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, указанные телесные повреждения по степени тяжести относятся к тяжелым.

"Учтя позицию прокурора, суд признал доказательства стороны обвинения достаточными для признания мужчины виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины, и назначил последнему наказание в виде шести лет лишения свободы", — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, в Киеве жестоко избили танцора Надежды Дорофеевой. Его ввели в медикаментозный сон. Нападающим оказался также сотрудник УГО.

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